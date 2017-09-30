Керченская паромная переправа: очередь из желающих переправиться на другой берег

После шторма, продолжавшегося в Керчи с вечера 25 по 29 сентября, паромная переправа «Порт Крым – Порт Кавказ» возобновила свою работу. За время ожидания на берегу скопилось немалое количество автомобилей, которые теперь в ускоренном темпе пытаются переправиться на другой берег.

Деятельность паромной переправы была приостановлена 25 сентября в 22:20. Такое решение было принято в связи сильными штормовыми ветрами и неблагоприятными погодными условиями в Керчи.

В период «простоя» Керченскую паромную переправу посещал глава Администрации г. Керчи Сергей БОРОЗДИН. Также ожидающим предоставлялся бесплатный горячий чай и питание. Кроме того, для поднятия духа людей выступала крымская группа Kooraga.

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За время ожидания, продлившееся без малого 5 дней, на берегу скопилась огромная очередь автомобилей, желающих переправиться с полуострова Крым на материковую Россию.

Несмотря на то, что еще вчера переправа «Порт Крым – Порт Кавказ» была открыта, не все ожидающие смогли переправиться через Керченский пролив на другой берег. Так, на данный момент очередь из автомобилей на паромную переправу достигла района Стройгородка.

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