Керченская паромная переправа: очередь растёт, ветер не утихает

Более 500 транспортных средств скопилось в Порту «Крым» и Порт «Кавказ» из-за шторма в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы «Морская дирекция».

Последние данные обстановки на паромной переправе:

«В порту «Кавказ» находится 133 легковых автомобиля, 22 автобуса и 170 грузовых и малотоннажных транспортных средств. В порту «Крым» 35 легковых, 8 автобусов и 170 грузовых и малотоннажных транспортных средств».

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В «Морской дирекции» отмечают, что на Таманской стороне при поддержке темрюкской Администрации для ожидающих организовано горячее питание пассажиров. В обоих портах выдаются горячие напитки. На месте дежурит медперсонал.

Подобная ситуация на керченской переправе была в конце сентября, тогда в очереди на паром пассажиры провели несколько дней. Чтобы как-то поднять настроение ожидающим на керченской стороне тогда выступала крымская музыкальная группа.

По неофициальной информации, погодные условия улучшаться завтра днём и после обеда переправа возобновит работу, однако, судя по данным портала Windguru, порывы ветра стихнут только в понедельник.

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