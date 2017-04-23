Керченская паромная переправа приостановила работу

В связи с ухудшением погодных условий, Керченская паромная переправа приостановила работу. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».

До улучшения погодных условий, оперативную информацию вы можете получить по телефону горячей 8 989 299 42 60, а так же на сайте официальном сайте Морской дирекции mtdir.ru.

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Напомним, что по Крыму объявлено штормовое предупреждение. По оценкам МЧС, возможны обрывы линий электропередач, также движение общественного транспорта может быть затруднено.

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