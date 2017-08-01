Керченская паромная переправа: ситуация сегодня 1 августа

После чреды штормовых предупреждений в Керчи установилась хорошая погода. Керченская переправа работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

По состоянию на сегодня, 1 августа 2017 года, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Паромы переправляют пассажиров по наполнению.

Работа Керченской паромной переправы

На линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Олимпиада», «Майор Чапичев», «Крым», «Гликофилуоса III», «Протопорос IV » и «Елена».

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Ейск» и «Нина Малкова».

За 31.07.2017 перевезено: пассажиров – 42778, легкового автотранспорта – 10920 ед., грузового автотранспорта – 654 ед. (в том числе 162 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов 208 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 15479 а/м.

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Погода в Керчи

В ближайшие сутки в Керчи будет теплая и сухая погода. Скорость ветра останется на низком уровне, температура достигнет +23 градусов. Осадков не прогнозируется.

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