Керченская паромная переправа: ситуация сегодня 10 декабря

Как и предсказывали синоптики, вечером 10 декабря погодные условия в районе Керченского пролива ухудшились. Паромная переправа «Порт Крым – Порт Кавказ» временно закрылась, и теперь движение паромов зависит от силы ветра и высоты волн.

Примерно в 20:00 10.12.2017 года остановились обе паромные переправы Керчи: переправа Морской дирекции и грузовая паромная линия. Сила ветра в это время достигала 20 м/с (юго-юго-западный ветер).

В 22:40 паромы Морской дирекции возобновили работу в условиях штормового предупреждения. На данный момент метеорологическая обстановка следующая: ветер 15-16 м/с ЮЗ. На 25-ом причале накат волны создает неблагоприятные условия для швартовки.

Ситуация с движением паромов керченской паромной переправы может измениться в любой момент. Сайт КерчьИНФО продолжает следить за обстановкой на море и будет информировать вас об изменениях в движении и расписании паромов.

Сезон крымских штормов – испытание для керченской паромной переправы

(архивное видео)

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