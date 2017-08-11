Керченская паромная переправа: ситуация сегодня 11 августа

С 10 августа в Керчи действует штормовое предупреждение. В связи с этим работа Керченской паромной переправы может остановится. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

По состоянию на сегодня, 11 августа 2017 года, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Паромы переправляют пассажиров по наполнению.

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«С 10 по 12 августа включительно прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 20 м/с.

Возможна остановка работы Керченской паромной переправы.

Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде», — отмечают в пресс-службе ООО «Морская дирекции».

Погода в Керчи

В ближайшие сутки в Керчи сохранится ветреная погода. Ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывы до 12-15 м/с. Видимость 10-20 км, высота волн 13-15 дм, температура воздуха может достигать 35 градусов.

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