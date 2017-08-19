Керченская паромная переправа: ситуация сегодня 19 августа

В Керчи действует штормовое предупреждение. В связи с этим работа Керченской паромной переправы может остановится в любой момент. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

По состоянию на сегодня, 19 августа 2017 года, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Паромы переправляют пассажиров по наполнению.

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«Керченская паромная переправа осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения.», — отмечают в пресс-службе ООО «Морская дирекции».

На линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Олимпиада», «Майор Чапичев», «Крым», «Гликофилуоса III», «Протопорос IV »и «Елена».

На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Ейск» и «Нина Малкова».

За 18.08.2017 перевезено: пассажиров – 44816, легкового автотранспорта – 11194 ед., грузового автотранспорта – 775 ед. (в том числе 228 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов 212 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 15287 а/м.

За изменениями в работе Керченской паромной переправы следите в онлайн-режиме на официальном сайте и по телефону горячей линии 8-989-299-42-60.

Погода в Керчи

В ближайшие сутки в Керчи сохранится ветреная погода. Ожидается северо-восточный ветер 4-5 м/с, небольшой дождь. Температура воздуха может достигать 32 градусов.

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