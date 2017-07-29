Керченская паромная переправа: ситуация сегодня 29 июля

Сегодня, 29 июля, на территории Керчи и Крыма наблюдается сильный ветер. Подобная погода может остановить работу Керченской паромной переправы.

По состоянию на 11:00 29 июля 2017 года переправа работает в штатном режиме.

На линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Майор Чапичев», «Крым», «Гликофилуоса III», «Протопорос IV », «Олимпиада »и «Елена».

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На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта задействованы паромы «Ейск» и «Нина Малкова».

За минувшие сутки перевезено: пассажиров – 43537, легкового автотранспорта – 10401 ед., грузового автотранспорта – 641 ед. (в том числе 227 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов 218 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 15030 а/м.

Согласно прогнозам синоптиков, ближайшие сутки на территории Керченского полуострова будет наблюдаться сильный ветер.

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