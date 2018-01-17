Керченская паромная переправа станет дублёром Крымского моста

На прошлой неделе официально стало известно, что оператора Керченской паромной переправы «Морскую дирекцию» ликвидируют за ненадобностью до 1 июня 2018 года. Её функции передадут предприятию «Крымские морские порты». Журналисты КерчьИНФО обсудили ситуацию с директором предприятия Игорем ЧИСТЯКОВЫМ.

В Министерстве транспорта Крыма появление нового «единого» оператора считают целесообразным, в ведомстве надеются на улучшение работы паромной переправы. Однако, вопрос рентабельности паромных перевозок в связи с открытием моста (весна 2018 года – прим.ред.) всё же нельзя было не задать.

Игорь ЧИСТЯКОВ, отмечает что основная часть транспортного потока уйдёт на мост, но переправа своей актуальности не потеряет:

«С открытием движения по Крымскому мосту основная часть грузопотока естественно уйдёт на мост. Скорее всего, через переправу будут переправляться опасные грузы. Мост же не строят с ограничениями. Я так понимаю, что скорее всего это связано с вопросами безопасности провоза грузов по мосту. А так я думаю, что мост будет для всех видов транспорта, которые допущены для проезда по дорогам РФ, за исключением особо опасных грузов – взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся, тех, которые могут причинить значительный ущерб, в случае аварии. И плюс, функция паромной переправы ещё будет заключаться в том, что после ввода моста в эксплуатацию, должна быть альтернатива – мало ли какая непредвиденная ситуация, авария, которая перекрыла движение. Везде возле таких крупных мостовых переходов во всём мире есть резервный путь. Как правило, это паромная переправа. Поэтому функции переправы будут заключаться ещё и в дублировании».

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Зачем ликвидируют «Морскую дирекцию»?

В работе «Крымских портов» глобальных изменений с ликвидацией «Морской дирекции» не будет, однако, по словам Игоря ЧИСТЯКОВА, увеличится штат предпрития:

«В нашей работе ничего не изменится. Увеличится трудовой коллектив, потому что большая часть «Морской дирекции» перейдёт в «Крымские морские порты», кто пожелает. А качество работы мы, конечно, постараемся поднять на более высокий уровень».

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Количество паромов по информации Игоря ЧИСТЯКОВА, не уменьшится: «Паромы будут работать всё те же, которые и сейчас работают, пока сам кто-то сам не будет отказываться, но это уже другой вопрос».

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Также директор предприятия рассказал о ключевых направлениях работы «Крымских морских портов» на 2018 год:

«Мы будем увеличивать грузооборот через причалы и пассажирские перевозки. Объёмы грузопотока будет диктовать рынок, наша задача предложить качественный подход и максимально недорогие технологии, а рынок уже сам определит востребованность. Прибрежные пассажирские перевозки сейчас будем рассматривать более внимательно этот вопрос. Организацию этих перевозок, продажу билетов, застрельщиком будет в этом вопросе Ялтинский порт».

Справка: ГУП «Крымские морские порты» созданы крымским парламентом в создано парламентом в 2014 году. Филиалы предприятия: «Керченский торговый порт», «Керченский рыбный порт», «Феодосийский торговый порт», «Ялтинский торговый порт», «Евпаторийский торговый порт», «Керченская паромная переправа», «Госгидрография» и «Порт-Терминал».

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