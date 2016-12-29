Керченская паромная переправа остановила свою работу из-за сильного ветра 29 декабря в 20:00.

Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com гидрометцентр прогнозировал повышения ветра до крайних значений 29 и 30 декабря. В связи с этим, работа Керченской паромной переправы в течении сегодняшнего дня была под вопросом.

Метеорологи оказались правы, к вечеру 29 декабря ветер поднялся до 28 узлов (14,4 м/с). Такие условия делают работу переправы невозможной, поэтому до нормализации погодных условий Керченская паромная переправа не возобновит свою работу.

По предварительным прогнозам синоптикам, ветер стихнет к полудню 30 декабря.

Следите внимательно за оперативной информацией о ситуации на паромной переправе на сайте KerchINFO.com.

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