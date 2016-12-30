Работа паромной переправы через Керченский пролив была приостановлена 29 декабря в 20:00 в связи с сильными порывами ветра больше 17 м/с.

Перебои в работе переправы вызывают большое скопление автомобилей и пассажирских автобусов с обеих сторон, а также серьезное недовольство пассажиров, ведь все хотят попасть домой на Новогодние праздники.

Утром 30 декабря был сделан пробный рейс. На 9 часов утра на паромной переправе стали работать 4 парома.

Сейчас движение паромов осуществляется по фактическим погодным условиям.

Редакция KerchINFO.com следит за обстановкой.

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