Керченская паромная переправа встретила 3 000 000 пассажира

Керченская паромная переправа 1 августа 2017 года встретила 3 000 000 пассажира. Екатерина Михайловна Анциферова, юбилейный пассажир 2017 года возвращалась с семьей в Пермь после длительного отдыха, проведенного в Евпатории, в течение которого посетила множество экскурсий по всему Крымскому полуострову.

«Мы не ожидали, что переправимся так быстро» — сообщила журналистам Екатерина. На отдых в Крым семья приезжает регулярно с 2009 года и в следующем году вновь собираются провести отпуск на Крымских курортах. Больше всего гостям Крыма понравился «тихий семейный отдых».

Генеральный директор ООО «Морская дирекция», Сергей Николаевич Якушев поздравил почетных гостей переправы, пожелал скорейшего возвращения и вручил плакетку «Морская дирекция» с изображением берегов Керченского пролива, связанных переправой и сувениры с фирменной символикой на память о поездке через Керченскую паромную переправу.

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Из порта «Крым» Екатерина, ее сыновья Максим и Денис 8 и 5 лет в сопровождении бабушки и дедушки отправились на пароме «Протопорос- IV» в 12:35. Поднявшись на капитанский мостик, где почетного пассажира поздравил капитан парома, дети получили возможность понаблюдать за переправой парома через Керченский пролив с наилучшей точки обзора.

Напомним, что торжественная встреча 3 000 000 пассажира Керченской паромной переправы в 2016 году также состоялась 1 августа, что говорит о стабильной работе транспортного комплекса.

В пик курортного сезона, приходящийся на вторую половину июля и август месяц в среднем количество пассажиров составляет около 50 тыс. человек, легкового транспорта более 11 тыс. единиц в сутки.

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