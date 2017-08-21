Керченская паромная переправа встретила 4 млн пассажира

В порту «Крым» Керченской паромной переправы 21 августа в присутствии приглашенных представителей средств массовой информации была проведена традиционная встреча юбилейного 4 000 000 пассажира.

Почетными гостями переправы стали жители города Оренбурга, Ростислав и Анастасия Болденковы, которые приезжали в Крым в гости к отцу Ростислава – военному, прикомандированному на службу в Симферополь.

Молодые люди часто приезжают в Крым на отдых. За время пребывания на курорте пара успела посетить множество городов и достопримечательностей полуострова. Поездка в Крым имела и деловой характер – для работы Ростислав приобрел автомобиль.

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Сергей Николаевич Якушев, генеральный директор ООО «Морская дирекция», поздравил почетных гостей переправы, пожелал хорошей дороги и скорейшего возвращения в Крым. На память о поездке через Керченскую паромную переправу пара получила памятную плакетку «Морская дирекция» и сувениры с фирменной символикой.

Из порта молодые люди переправились на пароме «Гликофилоуса» в 11:55. По традиции, почетные гости поднялись на капитанский мостик, где приняли поздравления от капитана парома Сергея Викторовича Рыжова.

Стоит отметить, что в 2016 году торжественная встреча 4 000 000 пассажира Керченской паромной переправы состоялась на день раньше — 20 августа, что подтверждает стабильность уровня перевозок на территорию Крымского полуострова и в обратном направлении.

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