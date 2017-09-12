Керченская паромная переправа встретит миллионный автомобиль

Керченская паромная переправа готова встречать юбилейный автомобиль. Счастливчик прибудет сегодня во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Сегодня, 12 сентября, на Керченской паромной переправе запланировано торжественное мероприятие – встреча 1 000 000 автомобиль 2017 года.

Во встрече примет участие генеральный директор ООО «Морская дирекция».

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Будет проведено награждение почетного пассажира.

Напомним, 21 августа Керченская паромная переправа встретила 4 млн пассажира.

Подробные юбилейные торжества проходят на переправе регулярно. Каждый раз счастливчиков поздравляют первые лица предприятия и фотовспышки местных СМИ.

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