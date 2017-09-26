Керченская паромная переправа закрыта

В связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы остановлена с 23.00, сообщается на официальном сайте госпарома.

Сотрудники переправы просят воздержаться от поездок на пароме до улучшения погодных условий. Когда движение возобновится – не сообщается.

Оперативную информацию о работе переправы можно уточнить по телефону горячей линии 89892994260

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Напомним, на этой неделе синоптики прогнозировали сильный ветер и шторм. Сегодня ожидается усиление ветра, порывы до 22-24 м/сек

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