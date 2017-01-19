Керченская паромная переправа стоит уже 13 часов. Люди всю ночь ожидают посадки на паром.

Вечером, 18 января, около 21:00 Керченская паромная переправа остановилась. Основной причиной стал сильный ветер, который создал штормовые условия в проливе.

Северо-западный ветер поднялся до 16-18 метров в секунду, а высота волн достигает 15-25 дм.

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Керченская паромная переправа в 11:00 возобновила работу, после 14 часов простоя.

Редакция KerchINFO.com следит за ситуацией.

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