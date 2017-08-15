Керченская паромная переправа закрыта

Керченская паромная переправа закрыта из-за погодных условий. В водах пролива бушует шторм. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

По состоянию на сегодня, 15 августа 2017 года 11:20, Керченская паромная переправа не функционирует.

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«Шторм! Керченская паромная переправа закрыта до улучшения погодных условий», — отмечают в пресс-службе МЧС региона.

За минувшие сутки (14.08.2017) перевезено: пассажиров – 50404, легкового автотранспорта – 12511 ед., грузового автотранспорта – 688 ед. (в том числе 179 ед. малотоннажного автотранспорта), автобусов 206 ед. В эквиваленте легкового транспорта перевезено – 16300 а/м.

Планируя поездки через Керченский пролив, следует следить за изменениями метеоусловий.

Справки по телефону 8 989 299 42 60

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