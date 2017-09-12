Керченская паромная переправа заплатит 3 миллиона рублей за концепцию развития

Керченская паромная переправа намерена реорганизовать свою деятельность с учетом целей и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, в т.ч. развитии транспортной инфраструктуры. Соответствующий аукцион размещен на сайте Госзаупок РФ.
Успешно завершился аукцион на право заключения договора на разработку концептуальных решений (реорганизации деятельности) ООО «Морская дирекция» в 2017-2019 гг. с перспективой развития до 2030 года.
Победителем стало Акционерное общество «Центральный орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота». Предприятия выполнит работу за 2 950 000,00 рублей.
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Согласно документации, целью работы разработка Концептуальных решений (реорганизации деятельности) ООО «Морская дирекция» в 2017-2019 гг. с перспективой развития на период до 2030 г. с учетом целей и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, в т.ч. развитии транспортной инфраструктуры, а именно:
В состав Работ входит:
Срок выполнения Работ — не более 70 календарных дней со дня подписания договора.
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