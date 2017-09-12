Керченская паромная переправа заплатит 3 миллиона рублей за концепцию развития

Керченская паромная переправа намерена реорганизовать свою деятельность с учетом целей и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, в т.ч. развитии транспортной инфраструктуры. Соответствующий аукцион размещен на сайте Госзаупок РФ.

Успешно завершился аукцион на право заключения договора на разработку концептуальных решений (реорганизации деятельности) ООО «Морская дирекция» в 2017-2019 гг. с перспективой развития до 2030 года.

Победителем стало Акционерное общество «Центральный орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота». Предприятия выполнит работу за 2 950 000,00 рублей.

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Согласно документации, целью работы разработка Концептуальных решений (реорганизации деятельности) ООО «Морская дирекция» в 2017-2019 гг. с перспективой развития на период до 2030 г. с учетом целей и задач Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, в т.ч. развитии транспортной инфраструктуры, а именно:

предложения по организации текущей деятельности предприятия до момента введения в эксплуатацию автодорожного моста в составе Крымского моста (транспортного перехода через Керченский пролив) с учетом фактического положения;

предложения по Концептуальным решениям (реорганизации деятельности) предприятия на период до 2030 г.

В состав Работ входит:

проведение обследования и анализа функционирования транспортного комплекса Керченской паромной переправы (порт Кавказ — порт Керчь) в настоящее время и на период 2017-2019 гг.;

оценка перспектив влияния ввода в эксплуатацию автодорожной составляющей транспортного перехода через Керченский пролив на распределение потоков пассажиров, автотранспорта различных категорий и перевозку грузов между Крымским полуостровом и материковой частью Российской Федерации (Оценка влияния моста);

оценка потенциала использования материальных и человеческих ресурсов транспортного комплекса для осуществления перспективных каботажных и заграничных паромных перевозок, либо в других сферах деятельности (Оценка потенциала переправы);

непосредственная разработка Концептуальных решений (реорганизации деятельности) ООО «Морская дирекция» в 2017-2019 гг. с перспективой развития на период до 2030 г. на основе результатов вышеуказанного Анализа и Оценки;

Срок выполнения Работ — не более 70 календарных дней со дня подписания договора.

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