Керченская паромная переправа запускает пробный рейс

После длительного перерыва Керченская паромная переправа планирует пустить первый паром. Об этом сообщают ожидающие в порту.

Состоянием на 17:00 29 сентября происходит погрузка на паром Керченской паромной переправы. По прогнозам синоптиков ветер уменьшается.

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Руководство предприятия пускает пробный рейс. В порту «Крым» загружают паром «Майор Чапичев».

Как сообщают очевидцы, сотрудники переправы объявили, что в первую очередь пропустят автобусы, затем легковые машины с детьми, дальше в порядке очереди.

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