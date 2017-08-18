Керченская паромная переправа ждёт очередного юбилейного пассажира

На Керченской паромной переправе 21 августа запланировано торжественное мероприятие – встреча 4 000 000 пассажира 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».
Во встрече примет участие генеральный директор ООО «Морская дирекция».
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Будет проведено награждение юбилейного пассажира.
Следует отметить, что 3 000 000 пассажира переправа встретила 1 августа.
Таким образом, за три недели услугами Керченской паромной переправы воспользовались 1 миллион человек.
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