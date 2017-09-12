Керченская паромная переправа встретила 1 000 000 легковой авомобиль

Бархатный сезон в Крыму по праву считается сезоном здоровья и спокойного отдыха. Статистика морских перевозок подтверждает неугасающий интерес туристов к крымским курортам в этот осенний период. 12 сентября на Керченской паромной переправе в 17:20 из порта Крым в порт Кавказ на пароме«Протопорос IV» были переправлены пассажиры 1 000 000 легкового автомобиля.

Пассажирами юбилейного автомобиля оказались семья Юрьевых из Москвы, возвращавшиеся в родной город после продолжительного отдыха в Алуште. «Приезжаем на отдых в Крым с 1993 года, последние годы работа переправы замечательная, слаженно, четко и без задержек» — поделился с журналистами водитель «счастливого» автомобиля Андрей Владимирович Юрьев.

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Сергей Николаевич Якушев, генеральный директор ООО «Морская дирекция», поздравил почетных гостей переправы, пожелал хорошей дороги и скорейшего возвращения в Крым. На память о поездке через Керченскую паромную переправу пассажиры юбилейного автомобиля получили сувениры с фирменной символикой.

По традиции, почетные гости поднялись на капитанский мостик, где приняли поздравления от капитана парома Стороженко Алексея Владимировича.

Следует отметить, что в августе 2017 года объёмы перевозок превышают показатели предыдущего года по легковым автомобилям на 3%, грузовым транспортным средствам на 14% и автобусам на 11%. Кроме того, в ближайшие дни на Керченской паромной переправе ожидается еще одно торжественное мероприятие-встреча 5 000 000 пассажира.

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