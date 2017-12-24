Керченская переправа может остановиться

В связи с ухудшением погодных условий Керченская паромная переправа может приостановить свою работу в начале рабочей недели.

Как сообщалось ранее, в Крыму ожидается шторм с усилением юго-западного ветра до 20 м/с. Об этом жителей полуострова предупреждает служба МЧС.

Неблагоприятные погодные прогнозируются на период 24-25 декабря. Именно в этот временной отрезок возможны сложности в работе паромной переправы, которая будет осуществлять свою деятельность по фактическим условиям.

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Тем, кто готовится переправляться на материковую Россию, следует принять данную информацию к сведению.

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