Керченская переправа на днях может остановиться

Керченская паромная переправа может остановится на несколько часов 31 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

31 марта прогнозируются неблагоприятные метеоусловия в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с.

«Существует вероятность затруднения работы Керченской паромной переправы вплоть до полной остановки движения судов на 3 и более часов в первой половине суток. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде», — идёт речь в сообщении.

Рекомендуем планировать свои поездки с учетом данных прогнозов. Перед поездкой советуем ознакомиться с оперативной информацией о работе переправы на сайте оператора паромной переправы по адресу www.mtdir.ru, а также обращаться в call-центр по номеру телефона 8 (989) 299 42 60.



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