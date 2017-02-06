паромная переправа туман

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».

Работа Керченской паромной переправы остановилась в связи с ухудшением погодных условий.

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Главной причиной остановки движения является густой туман. Он делает курсирование паромов небезопасным.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-989-299-42-60.

Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.

 

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