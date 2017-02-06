МНОГИЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ГРЯЗЬ В КЕРЧИ, ЗАПУЩЕННОСТЬ ГОРОДСКИХ ПЛЯЖЕЙ И ПАРКОВ. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СУББОТНИКАМ?

Положительно. На добровольных началах участвую в акциях по уборке

Убираю, если принудительно заставляют на работе, учебе

Отрицательно. Этим должны заниматься службы ЖКХ Просмотреть результаты