Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».
Работа Керченской паромной переправы остановилась в связи с ухудшением погодных условий.
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Главной причиной остановки движения является густой туман. Он делает курсирование паромов небезопасным.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-989-299-42-60.
Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.