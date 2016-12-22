Крымским промышленным предприятиям не хватает энергоресурсов. Об этом стало известно из комментария генерального директора ПАО «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск) Владислава Шмелькова в ходе сессии Государственного совета Крыма.

Он сообщил, что у его предприятия осталось сырья на одни сутки, с учетом того, что предприятие, итак, функционирует на 25% своей мощности по причине существующих в Республике ограничений потребления газа.А простой железнодорожного транспорта вызвал у завода проблемы с поставкой продукции заказчикам, что повлекло убыток на 150 млн.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что в аналогичном состоянии находится и Бахчисарайский цементный завод.

Также глава Госсовета Крыма заявил, что данная проблема появилась из-за ограниченными возможностями Керченской паромной переправы.

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«Мы с главой республики (Сергеем Аксёновым) изучили эту проблему. Она связана с тем, что переправа не справляется с перевозками вагонов. Четвёртый квартал экономика республики растёт, финансирование республики растёт – это превращается в материалы, а материалы – в вагоны и всё это, конечно, создало дополнительную нагрузку», – уточнил Константинов и подчеркнул, что власти Крыма экстренно займутся решением сложившейся проблемы.

Владимир Константинов заверил присутствующих на сессии в том, что власти республики обеспокоены вопросом и заняты его решением.

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