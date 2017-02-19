Керченская переправа работает в штатном режиме

Керченская переправа работает в штатном режиме
Февраль 19 12:14 2017

В Керчи постепенно улучшаются погодные условия, и работа паромов в Керченском проливе возвращается в штатный режим. Паромы грузовой и пассажирской линий работают с полной нагрузкой и без перерывов.

Напомним, что в связи с длительно действующим  штормовым предупреждением и обледенением пролива, керченская переправа осуществляла работу по фактическим погодным условиям. Сложная ледовая обстановка, установившаяся в Керченском проливе с 11 февраля, значительно затруднила работу паромных линий.

В период временных затруднений в работе переправы,в транспортных накопителях с обеих сторон скопилось более 2000 фур. Обстановка на обеих сторонах переправы дошла до критического уровня. Для снятия социального напряжения и разгрузки транспортных накопителей, было принято решение запустить в работу все возможные паромы. Два судна ледового класса грузовой паромной линии «Победа» и «Лаврентий» были переброшены со своего маршрута на линию «Порт Крым — Порт Кавказ». Благодаря возобновившейся полноценной работе переправы за последние двое суток эта очередь постепенно уменьшается.

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Как стало известно сайту KerchINFO.com, сегодня на на линию «Порт Крым — Порт Кавказ» вышел третий паром компании КТЛК — «Мария».

По состоянию на 19 февраля очередь грузового транспорта со стороны материка составляет приблизительно 600 фур (среднее время ожидания для перевозки составляет 30 часов), в  Крыму свою очередь ждёт чуть меньше 200 грузовых машина (приблизительное время ожидания 9 часов).

На грузовой паромной линии курсируют паромы «Победа», «Лаврентий», «Мария» и «Борис Штоколов». На пассажирской линии для перевозки задействованы паромы «Крым», «Елена», «Н.Аксененко» и «Ейск».

В порту Крым и порту Кавказ скопления легковых автомобилей нет. Среднее время ожидания составляет 20-30 минут.

По прогнозу синоптиков в Керчи 19 февраля ожидаются благоприятные погодные условия для работы переправы. Ветер будет южный 6-8 м/с, максимальные порывы до 10 м/с, температура воздуха +4 +5 С, выпадения осадков не предвидится.



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