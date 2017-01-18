Развитие порта «Крым» приносит Керчи и Крыму больше прибыли или проблем? Таким вопросом задался руководитель крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев.

Кто в Керчи не знает порт «Крым»? У всех на слуху сейчас эта артерия, которая снабжает весь полуостров всем необходимым для жизнедеятельности. Но из множества «плюсов» керчанам хорошо известны и существенные недостатки столь стремительного развития Керченской паромной переправы. Дорожное полотно Керчи пришло в непотребный вид: ямы, выбоины и сплошные латки даже на тех участках, которые не так давно ремонтировались. Трафик на дорогах стал в разы плотнее, появились пробки, которых Керчь ранее не знала. Увеличилось количество ДТП из-за перегруза проезжей части.

Многотонные грузовики «убивают» не только центральные дороги Керчи, но и разрушают новое покрытие трассы Керчь — Симферополь, тормозят скорость движения автотуристов, которые мечтают быстрее добраться до ЮБК или Севастополя.

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А принятое совсем недавно решение про отмену строительства северной объездной дороги, которая позволит разгрузить Керчь от потока автомобилей, свидетельствует только о том, что проблему решили «спустить на тормозах», ожидая окончания строительства Керченского моста.

Однако ведь «Порт Крым» не единственный на весь полуостров! Без дела стоят ещё, как минимум, 5 крымских портов, пустующие из-за антироссийских санкций и ждущих, когда к их причалам снова начнут пришвартовываться корабли.

Большинство крымских портов не ведут хозяйственной деятельности и являются убыточными. Этот факт отметил и руководитель крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев в эфире радио «Спутник в Крыму».

«У нас прибыльный порт только один — «Крым». Есть какие-то надежды, что Керчь в свое время будет прибыльным портом. То решение, которое было принято в 2014 году, о развитии Керченской паромной переправы, было оправдано, но сегодня оно устарело. Его нужно менять», — считает Кураев.

Чиновник отметил, что остальные порты не используются, не ведут хозяйственную деятельность, но тратят деньги на фонд оплаты труда, обеспечение мероприятий по безопасности. То есть они являются убыточными и дотационными.

Однако насколько идея развития всех крымских портов реальна для воплощения в жизнь? Или существующее положение дел настолько выгодно определённому узкому кругу лиц, что изменений ждать не стоит?

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