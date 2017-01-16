Работа Керченской паромной переправы остановлена. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».

Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Главная причина — густой туман. Видимость менее 300 метров.

Грузовая паромная линия «Порт Кавказ (24 причал) — Керченский рыбный порт» также приостановила свою работу. Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.

По прогнозам синоптиков в понедельник, 16 января на полуострове возможен снег, туман, на дорогах гололедица, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Ночью и утром временами осадки в виде дождя и мокрого снега, слабое налипание мокрого снега, местами туман, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +1…+3°.

В 10:40 работа Керченской паромной переправы возобновлена.

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