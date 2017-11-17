Керченская почта подарила музею ценные экспонаты

Руководство керченского подразделения «Почта Крыма» подарили городскому музею две картины, которые украшали стены главпочтамта с 1961 года. Торжественная церемония передачи экспонатов состоялась сегодня в здании центрального отделения почты.

Эти картины являются копиями советского времени известных произведений Игоря ГРАБАРЯ и Ивана СОРОКИНА. Керчане видели эти полотна более 50-ти лет.

Заместитель генерального директора Истороко-культурного музея Наталья БЫКОВСКАЯ, которая приняла подарок для музея, отметила, что это важные экспонаты:

«Дар замечательный, нам хочется найти достойное место, для того чтобы эти картины выставить нашим посетителям. Рассматривается несколько вариантов. Сейчас полотна нуждаются в укреплении. Мы видим, кое-где есть отслоения, утраты на раме, загрязнения. С этим поработают наши реставраторы, подготовят картины к экспонированию»,- рассказала Наталья Владимировна.

Читайте:Керченская картинная галерея приглашает взглянуть на «родные берега

Также, она пояснила, что полотна такого размера без разборки не перевезти. Для этого необходимо участие реставраторов.

В Крыму не так много реставрационных центров, которым под силу задача восстановления и сохранения таких произведений искусства. Одни из них – Восточно-крымский Историко-культурный музей-заповедник. Его сотрудникам по силам такая сложная задача.

О возрасте картин точно можно будет сказать , после того как будет организованно их изучение. Начальник керченского структурного подразделения «Почта Крыма» Светлана ОЛЕЙНИК рассказала нам истории появления картин в здании главпочтамта. Оказалось, что картины были приобретены начальником керченского городского узла связи в те годы. С тех пор полотна не покидали эти стены.

В знак благодарности , Наталья БЫКОВСКАЯ, от лица музея , вручила руководителю центрального отделения почты памятный сувенир.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

