В керченской полиции изменились номера городских телефонов дежурных частей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

УМВД России по г. Керчи информирует граждан об изменении номеров городских телефонов дежурных частей.

— дежурная часть УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Ленина,8) телефоны (36561) 6-11-93, 102;

— дежурная часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 42) телефон (36561) 7-81-52;

— дежурная часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1 «А») телефоны (36561) 3-60-02, 7-81-60;

— дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Р. Люксембрг, 2) телефон (36561) 7-81-70.

— дежурная часть отдела полиции № 4 (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем) УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Цементная Слободка) телефон (36561) 7-81-60.

Телефон доверия МВД по Республике Крым (3652) 734-554.

Читайте: Керченские полицейские привлекают общественность к борьбе с коррупцией

Отметим, что телефоны дежурных частей УМВД России по г. Керчи и телефон доверия МВД по Республике Крым работают в круглосуточном режиме.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

