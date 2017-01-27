С целью обеспечения безопасности граждан, профилактики и недопущения совершения злоумышленниками мошеннических действий стражи порядка призывают керчан быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми лицами, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

В Керчи зарегистрировано ряд случаев телефонного мошенничества, жертвами которых, преимущественно, являются граждане пенсионного возраста.

Злоумышленники звонят на городской или мобильный телефон, и, представившись сотрудниками правоохранительн ых органов либо родственниками, сообщают керчанам о происшествии либо трагедии, которая произошла с их родными и близкими людьми. Вводя в заблуждение, злоумышленники не дают гражданам времени для оценки полученной информации. Зачастую керчане, находясь в состоянии аффекта, не перепроверяют полученную информацию и перечисляют крупные суммы денежных средств на расчетные счета мошенников.

Во избежание фактов телефонного мошенничества, а также негативных последствий полицейские призывают керчан провести разъяснительную работу с родственниками пожилого возраста. Проинформируйте родных и близких о случаях телефонного мошенничества, а также смоделируйте схему действий.

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В случае если к Вам поступит подобное обращение незнакомцев, незамедлительно звоните в полицию.

Ни в коем случае не передавайте и не перечисляйте денежные средства незнакомым людям!

Телефоны и адреса отделов полиции УМВД России по г. Керчи:

​ (36561) 6-11-93, 102 — дежурная часть УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Ленина,8);

​ (36561) 7-81-52 –дежурная часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 42);

​ (36561) 7-81-60 –дежурная часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 1 «А»);

​ (36561) 7-81-70 – дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Р. Люксембрг, 2).

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