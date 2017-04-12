Керченская полиция приглашает на встречу жителей района Аршинцево

Участковые уполномоченные полиции района Аршинцево намерены провести встречу с гражданами. Жители района смогут задать полицейским интересующие вопросы.

Участковые уполномоченные полиции района Аршинцево Керчи 18 апреля 2017 года в ДК «Корабел» проведут встречу с гражданами.

Читайте: Переполох в Крыму: массовые сообщения о подозрительных предметах

Начало встречи в 17:00 часов.

Участковые ознакомят граждан с оперативной обстановкой слоившейся на обслуживаемых административных участках, отчитаются о проведенной работе по профилактике и пресечению преступлений и правонарушений, а также ответят на интересующие вопросы граждан находящиеся в компетенции полиции.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

