Керченская полиция приглашает на встречу жителей района Аршинцево

Участковые уполномоченные полиции района Аршинцево намерены провести встречу с гражданами. Жители района смогут задать полицейским интересующие вопросы.
Участковые уполномоченные полиции района Аршинцево Керчи 18 апреля 2017 года в ДК «Корабел» проведут встречу с гражданами.
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Начало встречи в 17:00 часов.
Участковые ознакомят граждан с оперативной обстановкой слоившейся на обслуживаемых административных участках, отчитаются о проведенной работе по профилактике и пресечению преступлений и правонарушений, а также ответят на интересующие вопросы граждан находящиеся в компетенции полиции.