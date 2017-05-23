Керченская прокуратура обязала «Авентин» снизить коммунальные тарифы

По представлению прокуратуры города Керчи одна из управляющих компаний города снизила тарифы для многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В керченскую прокуратуру поступило обращение жильцов из дома №4 по улице Гудованцева о невыполнении управляющей компанией обязанностей по содержанию многоквартирного дома.

В ходе разбирательства было установлено, что управляющая компания «Авентин» не выполняла работы по уборке мест общего пользования и подъездов, а деньги а данные услуги взымала.

Более того, также было установлено, что компанией были завышены цены на предоставляемые услуги.

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Так, размер оплаты был рассчитан, исходя из общей площади территории, тогда как фактически УК осуществляла обслуживание только ее половины.

В целях защиты жилищных прав заявителей прокурор города внес в адрес управляющей компании «Авентин» представление.

По результатам его рассмотрения тариф на содержание дома снижен, жильцам произведён перерасчет за неоказанные –на протяжении ноября 2016 года – апреля 2017 года услуги.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями с целью их устранения прокурор города внес в адрес управляющей компании представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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