Керченская прокуратура подала в суд на городскую администрацию

В городскую прокуратуру обратился инвалид 3 группы. Местный житель пожаловался правоохранительным органам на аварийное состояние своего дома.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, в ходе проверки было выяснено, что дом, в котором живет керчанин, находится в довольно плачевном бытовом состоянии. Тем не менее, жилой дом не признан аварийным или требующим ремонта.

Дело в том, что дом по улице Н. Рыбакова не поставлен на кадастровый учет муниципального имущества и не включен в государственный реестр недвижимости. Эту процедуру должен был произвести муниципалитет.

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В связи с открывшимися обстоятельствами прокурор Керчи подал в суд иск о незаконном бездействии Администрации г. Керчи. Также он попросил суд обязать муниципалитет поставить ветхий дом на учет.

Дальнейшую судьбу иска будет контролировать прокуратура города. Правоохранительные органы намерены наблюдать за процессом перевода дома в положение аварийного, а также за соблюдением всех необходимых процедур, которые позволят улучшить условия проживания для обратившегося к ним заявителя и остальных жильцов.

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