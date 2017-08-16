Керченская прокуратура проверила содержание подвальных помещений

В Керчи проверили прокурорскую проверку по вопросу содержания подвальных помещений. В инспекции участвовали сотрудники управления муниципального контроля, специалист Роспотребнадзора и сотрудники прокуратуры.

Содержание подвальных помещений было проинспектировано по адресу ул. Дубинина д. 20. Было установлено, что указанный дом находится в ведении ООО «Рембытсервис». Об этом сообщает пресс-служба Администрации г. Керчи.

По итогу проверки в подъездах №2 и №3 были обнаружены значительные захламления. Также в подъезде №3 выявлены протекания и заглушки.

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Таким образом, управляющая компания нарушала ряд требований по температуро-влажностному режиму подвальных помещений, проветриванию, чистоте и другим правилам.

На основании несоблюдения соответствующих требований, был составлен Акт осмотра, материалы которого направлены на рассмотрение в керченскую прокуратуру.

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