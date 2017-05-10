Керченская семья может стать лучшей в Крыму

В Крыму стартует семейный конкурс под названием «Моя Семья». В нем может принять участие каждая официально зарегистрированная российская семья.

Основная цель конкурса — повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. В ходе конкурсе будет проводится освещение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны.

В конкурс «Моя Семья» входит пять номинаций:

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«Гордость семьи». В этой номинации принимают участие семьи, родственник которых является примером приверженности семейным ценностям, высоким моральным устоям, образцом гражданственности и патриотизма, который добился успеха в общественной, профессиональной, творческой и иной деятельности.

«Семейная традиция». В этой номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, передающиеся из поколения в поколения или семьи, только создавшие традицию, которой очень гордятся.

«Семейная история». В этой номинации принимают участие семьи, которые развивают традиции историко-родословных исследований не менее чем пяти поколений, изучают и хранят родословное древо своих семей.

«Буду как папа. Буду как мама». В этой номинации принимают участие семьи, в которых отчётливо прослеживается преемственность в трудовой, общественно-полезной или творческой деятельности, ведущие здоровый образ жизни.

«Моя большая семья». В этой номинации принимают участие:

— семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области;

— семьи, в которых совместно проживают три и более поколений;

— семьи, в которых поддерживаются теплые отношения с близкими и дальними родственниками нескольких поколений.

Заполненные формы заявок необходимо направлять по электронной почте moyasemya@minfo.rk.gov.ru не позднее 1 июня текущего года. К заявке необходимо приложить 2-3 фотографии членов семьи в цифровом формате.

Подведение итогов отборочного тура осуществляется с 12 по 19 июня 2017 года. Победители конкурса будут награждены памятными призами и почётными дипломами.

Интересующие вопросы можно задать по телефону +79789726224, а также по e-mail: moyasemya@minfo.rk.gov.ru.

Конкурс — бесплатный.

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