Керченская школа моделей готовится к первому выпускному

В предстоящие выходные керченский Дворец Культуры «Корабел» впервые станет площадкой для школьного выпускного. Правда, школы не простой, а модельной – «Mega Photo Day».

Как рассказала директор модельной школы Юля ПАВЛИКОВА, ровно год назад 20 девочек возрасте от 4-х до 18 лет пришли на обучение в обычную керченскую Модельную школу.

Благодаря профессиональному составу педагогов, дружно сформированному коллективу и поддержки партнеров, «Mega Photo Day» была официально признана премией «Лидер Года», как лучшее Модельное агентство Крыма.

Читайте: Маленькая керчанка стала лучшей среди крымских моделей

За год плодотворной работы керченскими моделями было завоёвано более 30 корон. Подписано более 50 модельных контрактов. Проведено более 60 мероприятий.

керченскими моделями было завоёвано более 30 корон

14 января на сцену Дворца Культуры впервые выйдут новые воспитанницы и выпускницы, которые подарят нашим зрителям яркое шоу, развеивающее стереотипы, что в модельных школах учат только ходить!

«Наши Модели умеют все и танцевать, и петь и дефилировать на отлично» – отмечает директор школы, и добавляет, что вечер выпускниц продолжится вечеринкой в клубе «Черри».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

