Керченская транспортная прокуратура контролирует воздушное пространство региона

Керченской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой выявлены нарушения воздушного законодательства. Об этом сообщает помощник Керченского транспортного прокурора юрист 1 класса С.Н. Прибыльцов.



Керченской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой установлено, что 15.07.2017, гр-н П. осуществлял любительский полет на принадлежащем ему дельталете «Антарес МА-32», в районе горы Клементьева Кировского района Республики Крым.

В нарушение требований воздушного законодательства пилот осуществил полет при отсутствии судовой и полетной документации на борту воздушного судна, действующего свидетельства пилота гражданской авиации, а также медицинского заключения на право управления судном по состоянию здоровья.

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По факту допущенных гр–м П. нарушений закона, 03.08.2017 заместителем Керченского транспортного прокурора в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 11.5 и ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в УГАН НОТБ Ространснадзора по ЮФО.

По результатам рассмотрения УГАН НОТБ Ространснадзора по ЮФО возбужденных дел об административных правонарушениях, 30.08.2017 правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 и ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Кроме того, 04.09.2017 в Феодосийский городской суд прокурором предъявлено исковое заявление о запрете гр-ну П. осуществлять полеты на воздушных судах, в нарушение требований Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил до получения свидетельства на право управления воздушным судном и действующего медицинского заключения пилота сверхлегкого воздушного судна. Исковое заявление находится на рассмотрении суда.

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