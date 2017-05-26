Керченская трасса — виноватых накажут

Министр транспорта РК Анатолий ВОЛКОВ в ходе рабочей поездки по трассе Симферополь-Керчь пригрозил штрафами подрядным организациям, которые отвечают за конкретные участки дороги.

Он намекнул, что подрядные организации должны соблюдать условия договора и нести ответственность за качество содержания региональных дорог.

«Крымчане и гости полуострова понимают что, в связи с началом строительства главной транспортной артерии Крыма — трассы «Таврида», количество большегрузного транспорта на участке Симферополь-Керчь значительно увеличилось. Необходимо обеспечить безопасность и свести к минимуму неудобства для участников движения. Поэтому подрядные организации должны в ежедневном режиме контролировать состояние дороги и оперативно устранять возникающие проблемы», — передает пресс-служба министерства слова Анатолия ВОЛКОВА.

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Заместитель директора ГУП РК «Крымавтодор» Геннадий ЦВЕТОВ доложил министру, что за 2017 год на автомобильной дороге Симферополь-Керчь выполнены ремонтные работы по устранению ямочности на площади 2776 метров квадратных.

Анатолий ВОЛКОВ отметил, что качество содержания на некоторых участках по-прежнему остается неудовлетворительным и поручил «Крымавтодору» оптимизировать график уборки.

«Подобные инспекционные поездки по проверке содержания региональных дорог будут проводиться мной и моими заместителями еженедельно. Качество содержания будет строго контролироваться. В случае не соблюдения принятых обязательств к подрядным организациям будут применяться штрафные санкции», — заключил министр.

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