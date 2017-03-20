Керченская юношеская команда по баскетболу выиграла первенство Республики Крым

В Симферополе с 18 по 19 марта состоялись соревнования первенства Республики Крым по баскетболу. В состязании приняло участие 13 команд, в том числе и спортсмены из Керчи. По сообщению Крыминформа, Федерация баскетбола РК провела данное состязание для оценки способностей команд.

Первенство проводилось среди возрастной категории 1999 года рождения и моложе. Первенство состоялось на базе Медицинской академии Крымского Федерального Университета.

Керчане под руководством тренера Александра Сюлюкова одержали победу над командой из Красногвардейской спортшколы им. Стаценко со счетом 42:30 и сборную из Симферополя — 60:49.

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Симферопольская команда заняла второе место, из Красногвардейского района – третье. Также соревновались и женские команды. Симферопольские представительницы заняли первое место.



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