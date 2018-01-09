Керченская зима препятствует открытию катка

Теплая керченская зима не позволяет открыть ледовый каток. Когда состоится долгожданное открытие?

В очередной раз переносят дату открытия катка в Керчи. Планировалось, что уже сегодня новая ледовая площадка встретит своих первых посетителей. Сегодня утром пошел мокрый снег, плюсовая температура.

Каток должен был работать всю зиму под открытым небом. К весне хотели установить купол. Возможно стоит сделать ледовую площадку изначально закрытой?

Пока о новых сроках открытия неизвестно. Строители уже и загадывать не хотят. Все зависит только от погоды.

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Сегодня в Керчи временами осадки, ветер Северный 9-14 метром в секунду. Температура воздуха 2-4 градуса тепла.



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