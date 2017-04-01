Керченские активисты призывают сделать чище гору Митридат

Керченские активисты вновь собираются сделать гору Митридат чище. Все желающие могут принять участие в акции.

Активисты из общественного движения «Уборочка Керчь» вновь собираются для того, чтобы сделать город чище. Как и в прошлый раз они намерены продолжать наводить порядок на горе Митридат.

2 апреля 2017 года все желающие могут подходить к 15:30 к магазину «ПУД», который расположен на улице Ленинская.

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«У кого есть возможность взять с собой топоры и лопаты, купить пакеты и перчатки. Это будет очень нужно!», — отмечают организаторы.

Керчане, не оставайтесь равнодушными к тому, как выглядит наш город.

Для связи : +791 83 86 15 46 Николай, +797 88 59 56 39 Сергей, +797 88 17 01 25 Олег

Напомним, что ребята в течение трёх лет регулярно проводят уборку города. Активистами проекта был очищен от мусора Приморский парк, пляж «Змеинка», часть улицы Фурманова и территория вокруг школы No2 и еще многие улицы Керчи.



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