Керченские «Алиски» завоевали Гран-при в Ялте

В Ялте завершился творческий конкурс-фестиваль «Открытые страницы». Талантливые юные керчанки представили наш город достойно – шоу-балет «Алиса» (группы «Солнышко» и «Бонифации») – завоевали Гран-при фестиваля.

Участники соревновались не только в танцах, детские коллективы Крыма и Москвы показывали свои умения, в том числе, в цирковом искусстве, вокальном и изобразительном. Керченские «Алиски» в своей номинации получили диплом первой степени. Напомним, что этой весной детский шоу-балет под руководством Галины Шалмановой был признан лучшим в стране.

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Главная цель «Открытых страниц» – найти и поддержать талантливую молодёжь, и популяризировать искусство в его исполнительском и педагогическом аспектах. В рамках фестиваля прошли конкурсные прослушивания, творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, и конечно, самая приятная часть для победителей – церемония награждения участников и Гала-концерт.

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