Керченские археологические находки покажут в Москве

На Керченском полуострове ведутся активные археологические работы. Найденные в ходе раскопок экспонаты станут элементами московской выставки.

По сообщению пресс-службы Института археологии РАН, выставка откроется в московском Доме Российского исторического общества 15 августа.

Находки, сделанные на Керченском полуострове, станут значимой частью экспозиции. Москвичи и гости столицы смогут увидеть ряд уникальных объектов, обнаруженных на крымской земле, среди которых: греческая керамика, светильники, стеклянные сосуды. Особый интерес представляет гуттус – керамический рожок для вскармливания младенца.

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Центром выставки станет керамическая голова античного божества, которая была обнаружена в ходе подводных археологических работ. Об этом сообщает Агентство городских новостей г. Москва.

Напоминаем, что такие масштабные исследования боспорских курганов проводятся впервые за 120 лет.

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