Керченские автобусы работают лучше симферопольских

Министр транспорта Республики Крым Игорь ЗАХАРОВ отметил хорошую работу «Керчьгортранса». Об этом чиновник сообщил в эфире «Радио Крым».

«Когда мы были на выездном приёме граждан в Керчи, меня порадовало, что к МУПу «Керчьгортранс» вопросов не было. Более того, я в процессе своего приёма у всех спрашивал про транспорт и как он работает. Услышал очень много добрых слов в адрес государственного предприятия – работает до 11 часов вечера, чётко по расписанию» – рассказал министр.

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Он сравнил наш город с Симферополем, и отметил, что столичный транспорт хоть и работает до вечера, всё же таких автобусов немного, и в основном они курсируют по центральным улицам, до спальных районов города добраться можно только на маршрутках.

Также глава Минтранса Крыма рассказал о том, что Республика участвует в программе замены гостранспорта. По его словам «Крымтроллейбус» уже получил 111 современных низкопольных машин: «Мы хотим полностью поменять парк, чтобы это были современные троллейбусы, низкопольные, с кондиционерами. Последняя модель, которая закуплена для Крыма, имеет возможность до 20 км автономного хода».

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