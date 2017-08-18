Керченские автолюбители: по встречке в центре города

Многие убеждены, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. И правила дорожного движения не исключения. Даже не смотря на то, что их нарушение опасно для жизни.

Так, видеорегистратором было зафиксировано явное нарушение ПДД. Водитель, пренебрегая безопасностью окружающих и своей личной, проехал по встречной полосе в центре Керчи.

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Инцидент произошел на улице Маршала Еременко (вблизи отделения КРЭС).

Отметим, что за выезд на встречку связанный с объездом препятствия налагается штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

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