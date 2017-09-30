Керченские баскетболисты готовятся к новому сезону

В середине октября в Крыму стартует очередной баскетбольный сезон. Готовятся к нему и в Керчи: игроки баскетбольного клуба «Океан», ставшие в прошлому году чемпионами регулярного первенства «Дивизиона Б». Набирают форму перед стартом сезона.

К сожалению, в матчах плей-офф прошлого сезона «Океан» сразу же потерпел поражение и не сумел попасть в турнир рангом выше. Но в этом сезоне цель у команды одна — выиграть чемпионат и получить путевку в «Дивизион А» Крыма.

К этому результату вести команду будет новый тренер БК «Океан» – ГРИГОРЬЕВ Валерий Алексеевич, под руководством которого находится 18 керченских баскетболистов. Именно такое количество игроков внесено в заявку на сезон.

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«У нас молодая команда, поэтому работаем сейчас в основном над «физикой», чтобы у ребят были силы в быстром темпе отыграть весь матч», – делится секретами предсезонной подготовки с журналистом КерчьИНФО Валерий Алексеевич.

Кроме подготовки баскетболистов, клуб обновляет амуницию и спортивное оборудование. Вот-вот керчане получат два комплекта игровой формы и тренировочные комплекты. Кроме этого, в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ», где проходят тренировки, будут обновлены баскетбольные щиты.

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Первый тур чемпионата «Дивизиона Б» состоится уже 15 октября. В этот игровой день БК «Океан» сыграет с командой ветеранов г. Симферополя. Пожелаем удачи керченским спортсменам в новом сезоне!

Анонсы и информацию о предстоящих матчах вы сможете найти на сайте КерчьИНФО.

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