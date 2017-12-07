Керченские баскетболисты отыграли предпоследний матч в этом году

Керченский БК «Океан» принимает участие в Чемпионате Крыма по баскетболу. В прошлые выходные наша команда проиграла сильному сопернику БК «Лесогор».

В рамках проведения чемпионата Крыма по баскетболу дивизиона В керченские баскетболисты встретились с командой из Алушты. «Океан» проиграл «Лесогору» со счетом 65:85.

Тренер керченской команды Валерий ГРИГОРЬЕВ прокомментировал ход и результат игры:

«Мы играли с явным лидером. В прошлом сезоне они играли в дивизионе А. Это хорошая сбалансированная команда. Первая половина игры была на равных. Но потом, к сожалению, два наших игрока получили травмы».

Валерий отметил, что эта игра – бесценный опыт. Безусловно, поражение никогда не радует, но цель у команды есть – победа в Чемпионате, к чему спортсмены и стремятся.

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В роде разговора с тренером керченской баскетбольной команды, журналисты КерчьИНФО поинтересовались итогами рассмотрения судейской коллегией прошлую игру, где нашего спортсмена укусил игрок-соперник:

«На три игры получил дисквалификацию игрок, который укусил нашего спортсмена. Также, на 3 игры дисквалифицированы судьи этой игры».

Выяснилось, что и сам Валерий Григорьев тоже попал под «санкции» судейской коллегии на 3 игры. Поражение керченской команде засчитано и переигровки не будет.

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