Керченские баскетболисты – победители крымского первенства

Первенство Республики Крым по баскетболу в возрастной категории «1999 год рождения и младше» выиграли юноши Керчи. Соревнования прошли в Симферополе в зале Медицинской академии Крымского федерального университета.

В рамках первенства приняли участие 7 команд из разных городов Крыма. Керченская юношеская команда по баскетболу показала высокий уровень мастерства и стала безоговорочной победительницей всекрымского турнира.

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Финальная игра против команды из Симферополя выдалась накалённой и зрелищной. В первой половине матча керчане сумели создать значительный гандикап, выигрывая с преимуществом в 17 очков. Но симферопольцы не собирались сдаваться и почти сравняли счет, сократив разницу до +6. Но в концовке матча наши земляки под руководством тренера Александра СЮЛЮКОВА собрались и не дали шансов сопернику изменить ход поединка, став победителями турнира.

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Редакция KerchINFO.com поздравляет керченских спортсменов и их тренера с победой, желает им успехов в будущих соревнованиях!



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