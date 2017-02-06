В Симферополе завершился девятый тур Чемпионата Крыма среди мужских команд по баскетболу дивизиона «Б». Керченский «Океан» одержал очередную победу.

На этот раз керченские спортсмены играли с близкими товарищами из БК «Южные медведи» (Симферополь). С ребятами из команды, которая в этой игре оказалась соперником, наши баскетболисты знакомы давно, многие даже совместно играли длительный период за одну команду.

«Игра была очень интересная, так как встретились старые добрые друзья. Царила безконфликтая атмосфера, и счёт игры был в этом матче не так важен. Это единственная команда Крыма, с которой нас связывают такие отношения», — рассказал редакции KerchINFO.com тренер БК «Океан» Дмитрий Курцев.

Итоговый результат игры: БК «Южные медведи» (Симферополь) — БК «Океан» (Керчь) – 57:91.

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«Хоть и не было бойни и соперничества, мы выиграли матч с крупным счётом. Еще в первой четверти мы сильно оторвались по очкам, а потом играли в удовольствие», — комментирует тренер керченских баскетболистов.

Редакция KerchINFO.com поздравляет БК «Океан» с очередной победой и желает не останавливаться на достигнутом!

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